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        Coğrafi işaret tescili alan "Adana burma bileziği" tanıtıldı

        Coğrafi işaret tescili alan "Adana burma bileziği" düzenlenen programla tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Coğrafi işaret tescili alan "Adana burma bileziği" tanıtıldı

        Coğrafi işaret tescili alan "Adana burma bileziği" düzenlenen programla tanıtıldı.

        "Adana burması" olarak bilinen, 22 ayar altından en az 10 gram olarak üretilen ve 27 Temmuz'da coğrafi işaret tescili alan bileziğin tanıtımı için bir otelde program düzenlendi.

        Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, etkinlikte, Adana burmasının tescil almasının kent için gurur verici olduğunu söyledi.

        Tescilin ürünün tanıtımı için önemli olduğunu anlatan Göger, şöyle konuştu:

        "Adana kadim tarihiyle, köklü kültürü ve zengin değerleriyle çok özel bir şehir. Bu topraklar sadece tarımıyla, sanayisiyle ve mutfağıyla değil, el sanatlarıyla, ustalarıyla, sanatkarlarıyla da büyük bir zenginliğe sahiptir. Adana burması, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri. Her ilmeğinde ustalarımızın el becerisi, yılların tecrübesi ve alın teri vardır. Adana'nın geçmişinden gelen ustalık geleneğini, kültürünü, üretim mirasını temsil ediyor. Coğrafi işaret tesciliyle Adana burmasının kendine özgü kimliğini koruma altına almış olduk. Bu değerimizin geniş kitleler tarafından tanınmasına, gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağladık."

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        Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz da tescilin kente ve kuyumcu esnafına hayırlı olmasını diledi.

        Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ise tescilin alınmasında meşakkatli bir çalışma yürütüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu ve iş insanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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