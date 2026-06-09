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        Adana'da okulda koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okulda koluna korkuluk demiri saplanan öğrenci hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Adana'da okulda koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okulda koluna korkuluk demiri saplanan öğrenci hastaneye götürüldü.

        Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı korkuluğun demirinin koluna saplanması nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Öğrenci, itfaiye personelinin korkulukları kesmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanedeki operasyonda çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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