Adana'da okulda koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okulda koluna korkuluk demiri saplanan öğrenci hastaneye götürüldü. Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı korkuluğun demirinin koluna saplanması nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrenci, itfaiye personelinin korkulukları kesmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki operasyonda çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.

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