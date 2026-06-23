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        Adana'da oto galeriye ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı

        Adana'da oto galeriye tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Adana'da oto galeriye ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı

        Adana'da oto galeriye tabancayla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde, bir oto galeri önüne gelen kasklı şüpheli, söz konusu iş yerine ve önündeki araçlara tabancayla ateş açtı.

        Zanlının kaçtığı saldırıda, iş yerine ve araçlara kurşun isabet etti.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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