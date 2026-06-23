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        Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

        Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine ait içme suyu borusu patladı.

        Borunun patlaması nedeniyle bulvarda ve buraya bağlı bazı yollarda su birikintisi oluştu.

        Yollarda oluşan su birikintisi yaya ve araçların geçişini de zorlaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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