Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İlbey Güneş Caddesi ile Sanayi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Naci Nadir Erginkaya idaresindeki 01 CDY 91 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AZH 119 plakalı motosiklet çarpıştı.



Motosikletteki İbrahim Feşşavi (20) ile Hasan Yeloğlu (19) yola savruldu.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Yaralılardan İbrahim Feşşavi yaşamını yitirdi.



Otomobilin sürücüsü Erginkaya, polis merkezine götürüldü.

