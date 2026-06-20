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        Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İlbey Güneş Caddesi ile Sanayi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Naci Nadir Erginkaya idaresindeki 01 CDY 91 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AZH 119 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Motosikletteki İbrahim Feşşavi (20) ile Hasan Yeloğlu (19) yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Yaralılardan İbrahim Feşşavi yaşamını yitirdi.

        Otomobilin sürücüsü Erginkaya, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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