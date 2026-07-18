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        Adana'da otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Adana'da otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kozan-Adana kara yolunda D.İ'nin kullandığı 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan V.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        V.E'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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