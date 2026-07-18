Adana'da otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kozan-Adana kara yolunda D.İ'nin kullandığı 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan V.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. V.E'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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