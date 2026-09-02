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        Adana'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Adana'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alican Y'nin kullandığı 01 AES 900 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Osman Ulaş idaresindeki 01 U 0650 plakalı minibüse yandan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Alican Y. ve minibüsteki 2 yolcuyu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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