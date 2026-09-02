Adana'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alican Y'nin kullandığı 01 AES 900 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Osman Ulaş idaresindeki 01 U 0650 plakalı minibüse yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulaş'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Alican Y. ve minibüsteki 2 yolcuyu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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