Adana'da polis, tatilcilere "KADES" ve "HAYAT 112 Acil" uygulamalarını anlattı
Adana'da polis ekipleri, kentte tatil yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile "HAYAT 112 Acil" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Adana'da polis ekipleri, kentte tatil yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile "HAYAT 112 Acil" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Karataş sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler, vatandaşlara "KADES" ve "HAYAT 112 Acil" uygulamalarının kullanımı hakkında bilgi verdi.
Ekipler ayrıca vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve boğulma olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.