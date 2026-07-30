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        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye gelen 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı.

        Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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