Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye gelen 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı.



Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

