Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Yağışla etkili olan şiddetli rüzgarda merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısı uçtu.

Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.

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