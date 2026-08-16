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        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bir evin çatısı uçtu.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.

        Su basan Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçit de tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

        Yağışla etkili olan şiddetli rüzgarda merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısı uçtu.

        Çatının elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle enerji kesintisi yaşanan mahalleye ekip yönlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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