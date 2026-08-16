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        Meme kanserine yakalanan kedi "Benek" ameliyatla sağlığına kavuştu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da kanser tanısı konulan "Benek" adlı kedi, meme bölgesindeki tümörün ameliyatla alınması sayesinde hastalığı atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Meme kanserine yakalanan kedi "Benek" ameliyatla sağlığına kavuştu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da kanser tanısı konulan "Benek" adlı kedi, meme bölgesindeki tümörün ameliyatla alınması sayesinde hastalığı atlattı.

        Tekir kedisinin meme bölgesinde şişlik olduğunu fark eden Feray Taşkın, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine başvurdu.

        Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar tarafından yapılan tetkiklerde, şişliğin tümörden kaynaklandığı belirlendi.

        Meme kanseri tanısı konulan "Benek" adlı kedi, tümörün büyüdüğünün gözlemlenmesi üzerine ameliyata alındı.

        Sayar tarafından gerçekleştirilen mastektomi operasyonunda tümörlü meme dokuları çıkarıldı.

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        Ameliyatın ardından bir süre gözetim altında tutulan kedi, bakım sürecinin tamamlanmasıyla sahibine teslim edildi.

        - "Tümör kısa sürede portakaldan daha büyük oldu"

        Veteriner Sayar, AA muhabirine, meme kanserinde erken müdahalenin tedavi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Tümörün boyutunu takip ettiklerini dile getiren Sayar, "Tümörü ilk tespit ettiğimizde yaklaşık erik büyüklüğündeydi, daha sonra kısa sürede portakaldan daha büyük oldu ve açık yara haline geldi. Bu tip meme tümörlerinin tek tedavisi cerrahi müdahaledir." dedi.

        Sayar, tümörün çevre dokulara yayılma riskini göz önüne alıp müdahalede bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

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        "Ameliyatta sadece memenin olduğu bölgeyi değil komşu meme zincirlerini de uzaklaştırdık. Bunun sebebi de kanserin diğer memelere yayılma ihtimalinin çok yüksek olması. Tümörün başka bölgeye sıçramaması için detaylı ameliyat yaptık. Bundan sonra tümörün tekrar edeceğini düşünmüyoruz. Kedi, bu ameliyattan sonra sağlığına kavuştu."

        Sayar, hayvanların meme bölgesinde şişlik, sertlik veya kitle fark edilmesi durumunda vakit kaybedilmeden veteriner hekimlere başvurulması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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