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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası uygulandı

        Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası uygulandı

        Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası uygulandı

        Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası verildi.

        ​​​​​​​Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na​​​​​​​ göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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