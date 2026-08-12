Adana'da sahipsiz kediyi öldüren köpeği ağızlıksız gezdiren kadına para cezası uygulandı

Polis, kimliğini belirlediği kadına Kabahatler Kanunu'na​​​​​​​ göre 95 bin 589 lira para cezası uyguladı.

​​​​​​​Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kadının ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin sahipsiz kediyi öldürdüğü ana dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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