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        Adana'da sanayiciler, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

        Adana'da organize sanayi esnafı ve çalışanları, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Adana'da sanayiciler, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı

        Adana'da organize sanayi esnafı ve çalışanları, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışında bulundu.

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) düzenlenen bağış kampanyasına, çok sayıda esnaf ve çalışanları destek verdi.

        Programda konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, gönüllü bağışçıların desteklerinin hayati önem taşıdığını belirtti.

        Yapılan kan ve kök hücre bağışlarının ihtiyacı olan hastalara umut olduğunu anlatan Saygılı, "Toplumumuzun bu konudaki farkındalığının her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı desteğinde bulunduklarını kaydetti.

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