Adana'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. S.Y'nin kullandığı 01 BGF 236 plakalı beton mikseri, Kozan-Feke kara yolunun Dokuzdolambaç mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.