Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 15.08.2026 - 18:13 Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokmanaklı mevkisinde, Hamdi S. (69) idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada Hamdi S. ile eşi Mümine S. (63) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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