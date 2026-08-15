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        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Tokmanaklı mevkisinde, Hamdi S. (69) idaresindeki otomobil şarampole yuvarlandı.

        Kazada Hamdi S. ile eşi Mümine S. (63) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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