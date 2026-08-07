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        Adana'da servis taşımacıları yeni plaka ihalesine tepki gösterdi

        Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesinin yeni servis plakası ihalesi kararını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Adana'da servis taşımacıları yeni plaka ihalesine tepki gösterdi

        Adana'da servis taşımacıları, Büyükşehir Belediyesinin yeni servis plakası ihalesi kararını protesto etti.

        Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki belediye binası önünde toplanan çok sayıda servis taşımacısı, slogan atarak yeni servis plakası ihalesi kararına tepki gösterdi.

        Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bulut, grup adına yaptığı açıklamada, 300 yeni servis plakasına gerek olmadığını belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

        Bulut'un konuşması sırasında yaşanan elektrik kesintisi üzerine gruptakilerden bazıları duruma tepki gösterdi.

        Gruptakilerden bazılarının belediye hizmet binasına girmek istemesi üzerine arbede yaşandı.

        Arbedede belediyenin güvenlik görevlileri, binaya girmek isteyen gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

        Bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından protesto sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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