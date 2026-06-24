Adana'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracı park ettikten sonra çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

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