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        Adana'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Adana'da seyir halinde alev alan otomobil yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde yangın çıktı.

        Sürücü aracı park ettikten sonra çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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