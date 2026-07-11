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        Adana'da seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Adana'da seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Adana-Kozan kara yolunun Mustafalar mevkisinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen S.B. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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