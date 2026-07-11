Adana'da seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki elektrikli motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Adana-Kozan kara yolunun Mustafalar mevkisinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen S.B. yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı. Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklette hasar oluştu.

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