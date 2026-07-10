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        Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Rahatsızlanması nedeniyle Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne başvuran Başkan Aktürk, daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada müdahale edilen Aktürk, ardından merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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