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        Adana'daki cinayet davasında mütalaa açıklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Adana'daki cinayet davasında mütalaa açıklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı (53) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Y.A. (63) ile müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık ile Moralı arasında geçmişte ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir olay nedeniyle husumet olduğunu, tanıkların beyanlarına göre maktulün olay öncesinde rahatsız edici davranışlarının bulunduğunu belirtti.

        Savcı, Moralı'nın taksi durağını elinden alacağına dair söylemlerde bulunarak Y.A'yı tahrik ve tehdit ettiğini aktardı.

        Olay günü de sanığın çalıştığı taksi durağının önünden geçen Moralı ile tartışma sonucu çıkan kavgada Moralı'nın Y.A. tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğünü bildiren savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Y.A. savunmasında, Moralı ile aralarında husumet bulunduğunu söyledi.

        Çalıştığı taksi durağına gelen Moralı'nın kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık, "Ben aramızdaki meseleyi konuşmak için maktulün yanına gittim. Bana küfredip üzerime yürüdü. Onu korkutmak amacıyla ateş ettim. Hedef gözetmedim. Öldürme kastım asla yoktu. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

        Moralı'nın ailesi ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapması için süre verdiği Y.A'nın tutukluluk halinin devamına da hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A. tutuklanmıştı.

        Savcılıkça, Y.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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