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        Adana'da sokakta birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı

        Adana'da sokakta sopa ve tüfekle birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Adana'da sokakta birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı

        Adana'da sokakta sopa ve tüfekle birbirlerini darbeden enişte ile 2 kayınbiraderi tutuklandı.

        Kamyonet sürücüsü Uğur B. (42) ile motosikletteki kayınbiraderleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31), 4 Haziran'da merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde karşılaştı.

        Ramazan G. ve Yusuf G, kız kardeşleri E.B'yi babalarının evine gönderdiği iddiasıyla tartıştıkları enişteleri Uğur B'yi kamyonetten indirerek sopayla darbetti. Uğur B. de aracından aldığı tüfeğin dipçiğiyle Ramazan G'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ramazan G. ve kardeşi Yusuf G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından, Uğur B. ise bölgeye yakın bir noktada gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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