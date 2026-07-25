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        Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Şahin Doğan (40) ailesiyle piknik yapmak için otomobiliyle Bayramhacılı Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısına gitti.

        Piknik yaptıkları sırada kızının terliğinin suya düşmesi üzerine Doğan, baraj gölüne girdi.

        Bir süre sonra Doğan'ın gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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