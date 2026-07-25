Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren kişi boğuldu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, suya düşen kızının terliğini almak için Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.



Şahin Doğan (40) ailesiyle piknik yapmak için otomobiliyle Bayramhacılı Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısına gitti.



Piknik yaptıkları sırada kızının terliğinin suya düşmesi üzerine Doğan, baraj gölüne girdi.



Bir süre sonra Doğan'ın gözden kaybolması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Doğan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

