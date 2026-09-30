Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Evinde örgütsel dokümanlar da ele geçirilen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de örgüt adına sözde istihbaratçı ve "savaşçı" olarak faaliyet yürüttüğü anlatılan iddianamede, M.A'ya örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt üyeliğinden soruşturma yürütülen tanık H.U'nun ifadelerine de yer verildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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