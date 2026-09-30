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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı

        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı

        BEYZA KAYNARPUNAR / MENDERES ÖZAT - Hemşire Kadriye Rüzkar ve belediye işçisi Gökhan Yanar, uzun yıllardır kullandıkları sigarayı aldıkları destekle bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:16 Güncelleme:
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı

        BEYZA KAYNARPUNAR / MENDERES ÖZAT - Hemşire Kadriye Rüzkar ve belediye işçisi Gökhan Yanar, uzun yıllardır kullandıkları sigarayı aldıkları destekle bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

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