BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı
BEYZA KAYNARPUNAR / MENDERES ÖZAT - Hemşire Kadriye Rüzkar ve belediye işçisi Gökhan Yanar, uzun yıllardır kullandıkları sigarayı aldıkları destekle bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
Giriş: 30.09.2026 - 11:16 Güncelleme:
BEYZA KAYNARPUNAR / MENDERES ÖZAT - Hemşire Kadriye Rüzkar ve belediye işçisi Gökhan Yanar, uzun yıllardır kullandıkları sigarayı aldıkları destekle bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.
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