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        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ilk tur maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 22:27 Güncelleme:
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ilk tur maçları tamamlandı.

        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan milli sporcu Çağla Büyükakçay ile Rus Elena Pridankina, İsviçreli Simona Waltert, Macar Dalma Galfi, Fransız Lois Boisson, Avustralyalı Melisa Ercan, Rus Erika Andreeva ve Sırp Teodora Kostovic üst tura çıktı.

        Çiftler son 16 turunda rakiplerini yenen milli sporcular Ayla Aksu ve Ayşgül Mert tur atladı.

        Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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