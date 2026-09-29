WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan milli sporcu Çağla Büyükakçay ile Rus Elena Pridankina, İsviçreli Simona Waltert, Macar Dalma Galfi, Fransız Lois Boisson, Avustralyalı Melisa Ercan, Rus Erika Andreeva ve Sırp Teodora Kostovic üst tura çıktı.

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