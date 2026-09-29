10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde geri sayım başladı

Adana'da 9-11 Ekim'de düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, bir otelde yapılan lansmanda, her şehrin kendine has marka değerleri olduğunu söyledi.

Adana Lezzet Festivali'nin de Adana'nın marka değerlerinden biri olduğunu belirten Yavuz, "Geriye doğru baktığımızda 9 yıllık yolculukta bu festivalin 4 milyonu aşkın bir ziyaretçiyle buluştuğunu görüyoruz. Türkiye'nin en büyük gastronomi festivalini Türkiye'nin belki de en büyük festival alanında yapacağız." dedi.

Yavuz, kentin pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, festivalde özgün tatların tüm dünyayla buluşacağını ifade etti.

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Organizasyonun bölgeye ciddi hareketlilik kazandırdığını da dile getiren Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin'den Osmaniye'ye, Hatay'a ve hatta Gaziantep'e kadar otellerin dolduğu, işletmelerimizin cıvıl cıvıl olduğu ciddi bir hareketliliği, hem sosyal hem ekonomik anlamda sağlıyoruz. Bu sene de İç Anadolu'dan Kayseri'yi, Ege'den Muğla'yı, Adana gastronomisi ve lezzetlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Hindistan'dan öte tarafa doğru farklı ülkelerin lezzetlerini, kendi kültürel etkinlikleriyle sizlerle buluşturacağız."

Yavuz, festivalin Adana halkının sahiplenmesiyle her yıl büyüdüğünü vurguladı.

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Bu sene festivalin en önemli başlıklarından birinin sürdürülebilirlik ve sıfır atık teması olacağını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu seneki amacımız, festival alanındaki poşetten pipete, ambalajına kadar biyoçözünür ve hızlı bir şekilde çevreyi kirletmeden geri dönüşüme kazandıracağımız bir anlayış olacak. Bu sene inşallah sizlerin ve işletmelerimizin destekleriyle Türkiye'ye örnek bir festival yapacağız. Marka değerimize daha çok marka katmış olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de festival kapsamında gastronomi otoritelerini kentte ağırlayacaklarını aktardı.

Festivalin kentte büyük bir heyecanla beklendiğini belirten Geçer, "Gururluyuz çünkü geçen 10 yılda festivalimiz yalnızca ciğerin, kebabın, şalgamın tadıldığı bir organizasyon olmaktan çıktı. Tarladaki üreticimizden restorandaki ustamıza, otelcimizden tatlıcımıza kadar tüm kentin ekonomisine can suyu oldu." ifadesini kullandı.

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Programda, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, MÜSİAD Adana Şube Başkan Yardımcısı Emrah Dinç de konuşma yaptı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Murat Torun da festivalin içeriği hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programa, bazı ilçe belediye başkanları, oda başkanları, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın ve ilgililer de katıldı.

Yemek sunumları ve yarışmaların yanı sıra çeşitli paneller, söyleşiler ve konserlerle ve "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenecek festival, 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.