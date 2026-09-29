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        Öğrencilerin tasarladığı ödüllü su altı roketi ve İHA'lar TEKNOFEST'te sergilenecek

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencilerinin ödül alan sürü insansız hava araçları (İHA) ve su altı roketi, TEKNOFEST'te ziyeretçilerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Öğrencilerin tasarladığı ödüllü su altı roketi ve İHA'lar TEKNOFEST'te sergilenecek

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencilerinin ödül alan sürü insansız hava araçları (İHA) ve su altı roketi, TEKNOFEST'te ziyeretçilerle buluşacak.

        Farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerden oluşan Girift İHA Takımı, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının ardından yerli yazılım kullanarak 3 İHA üretti.

        Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen hava araçları, TEKNOFEST 2026 kapsamında 7-11 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenen Sürü İHA Yarışması'nda "En Özgün Yazılım Ödülü"ne layık görüldü.

        Üniversitenin Beloga Fof Takımı ise bir yıllık çalışma sonucu su altı roketi tasarladı.

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        "Sedasef" ismi verilen roketle, 20-23 Ağustos'ta Kocaeli'de organize edilen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki Su Altı Roket Yarışması'na katılan öğrenciler, "En Özgün Tasarım Ödülü"nü aldı.

        Öğrencilerin ödüllü projeleri, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        - Bu yıl ATÜ'den 6 takım ödül aldı

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, AA muhabirine, öğrencilerin ödül almasından mutluluk duyduklarını söyledi.

        TEKNOFEST'in bu yılki organizasyonlarında ATÜ'den 6 takımın ödül aldığını belirten Sözen, "Dereceler bizim için son derece önemli. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu yıl TEKNOFEST'te ATÜ rüzgarı estirecekleri için bütün öğrencileri canıgönülden kutluyorum." dedi.

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        Girift İHA Takımı üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Yılmaz, "En Özgün Yazılım Ödülü"nün takımı gururlandırdığını dile getirdi.

        İHA'ların üretiminde özgün yazılım ve tasarıma odaklandıklarını ifade eden Yılmaz, "Herhangi bir pilota ya da yer istasyonuna ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden anlık olarak kontrol edilerek görevlerini icra ediyor. Tamamen kompozit malzemeler kullanılarak üretildi." diye konuştu.

        Beloga Fof Takımı üyesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İbrahim Halilkaya da takımda mekanik sorumlusu olarak görev aldığını söyledi.

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        Roketin yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını belirten Halilkaya, "Aracımız su altı olduğu için hidrodinamik özellikleri çok önemli. Burun konisi, kanatçığı ve pervanesini suda performansını yükseltecek şekilde tasarladık. Bundan dolayı da aracımızın performansı öne çıkmış oldu." diye konuştu.

        Aynı bölümde eğitim gören Enes Dursun ise bir yıllık çalışmalarını ödülle taçlandırmanın keyifli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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