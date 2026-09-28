WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları başladı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo ilk turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Hırvat Antonia Ruzic, Fransız Anna Blinkova, Çek Anna Siskova, Alman Noma Noha Akugue, Fransız Leolia Jeanjean, Rumen Elena Ruxandra Bertea ve Slovak Viktoria Hruncakova üst tura çıktı.

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