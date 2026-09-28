Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö'nün kullandığı otomobille Selçuk K. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Selçuk K. ağır yaralandı.

        Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Adana'da 317 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 317 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık hakkında dava açıldı
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı
        Adana'da iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye çıkardı
        Adana'da iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye çıkardı
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10'uncu yılında gastronomi tutkunlarını...
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10'uncu yılında gastronomi tutkunlarını...
        Adana'da devrilen atık yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Adana'da devrilen atık yüklü tırın sürücüsü yaralandı