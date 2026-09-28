Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö'nün kullandığı otomobille Selçuk K. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Selçuk K. ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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