Adana'da iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye çıkardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Giriş: 27.09.2026 - 12:40 Güncelleme:
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafenin duvar boşluğunda kedi sesi duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, duvarın bir bölümünü kırdı.
Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
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