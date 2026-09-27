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        Adana'da iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye çıkardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Adana'da iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye çıkardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinin duvar boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

        Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kafenin duvar boşluğunda kedi sesi duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, duvarın bir bölümünü kırdı.

        Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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