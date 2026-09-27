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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10'uncu yılında gastronomi tutkunlarını ağırlayacak

        EREN BOZKURT - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kentin yöresel tatları gastronomi tutkunlarının beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali 10'uncu yılında gastronomi tutkunlarını ağırlayacak

        EREN BOZKURT - Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kentin yöresel tatları gastronomi tutkunlarının beğenisine sunulacak.

        Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenecek festival, 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

        Kentin mutfak kültürünün tanıtılacağı festivalde, Adana'nın kebabından şalgamına, içli köftesinden taş kadayıfına, şırdanından analı kızlı çorbasına kadar birçok coğrafi işaret tescilli ürün ve yöresel lezzeti ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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        Türkiye'den ve farklı ülkelerden şeflerin katılacağı organizasyonda, yemek sunumları ve atölyelerin yanı sıra gastronomi, tarım, kültür ve sürdürülebilirlik konularında paneller düzenlenecek.

        Yemek yarışmaları, konserler ve Seyhan Nehri çevresinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde, üreticiler, kadın kooperatifleri, gastronomi ustaları ve işletmeler de ürünlerini ziyaretçilere tanıtacak.

        - "Herkesi Adana'ya davet ediyoruz"

        Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, festival için aylardır süren hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

        Festivalin düzenlendiği ilk 3 yılın ardından uluslararası boyut kazandığını anlatan Yavuz, etkinliğe bu yıl da farklı ülkelerden misafirlerin katılım sağlayacağını ifade etti.

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        Yavuz, Kayseri ve Muğla'nın konuk şehir olarak festivale davet edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Adanalı vatandaşlarımız kendi lezzetlerinin, kültürlerinin yorumu olan Çukurova'nın lezzetlerini tüm dünyaya ve ülkemize taşımayı sevdiler. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi ve yerli, yabancı ziyaretçilerimizi festivalimize davet ediyorum. Adana'yı tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, insanıyla ve lezzetleriyle keşfetsinler. Adana'da dolu dolu 3 gün geçirsinler diye herkesi Adana'ya davet ediyoruz."

        Vali Yavuz, festivalde kebabından tatlısına, sokak lezzetlerinden deniz ürünlerine kadar ziyaretçilere sunumlar yapılacağını vurguladı.

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        - "Sıfır atık temasıyla festivalimizin ses getireceğine inanıyoruz"

        Festivalin sıfır atık temasıyla hazırlandığının altını çizen Yavuz, "Alanda kullanılacak tüm ürünlerin poşetinden ambalajlarına, pipetlere kadar biyoçözünür malzemeler kullanılması yönünde bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah sıfır atık temasıyla festivalimizin ses getireceğine inanıyoruz. Aynı şekilde çevreyi kirletmeden atıklarımızı sıfır atık konseptinde yönetmiş olacağız." diye konuştu.

        Vali Yavuz, Adana'nın artık markası pozisyonunda olan festivalin kentin yanı sıra çevre illere de katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

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        "Bu festival sadece Adana'ya katkı sağlamıyor. Çukurova'daki diğer illerimiz, Mersin'den Osmaniye'ye, Hatay'a kadar hem otellerin ve konaklama tesislerinin doluluğu anlamında hem de giden vatandaşlarımızın orada yeme içmesi ve alışverişleriyle bölgeye hem ekonomik hem sosyal anlamda ciddi bir canlılık kazandırıyor."

        Önceki yıllarda düzenlenen festivallerde 800 binin üzerinde ziyaretçinin etkinliklere katıldığını anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Festival döneminde hava şartları iyi gözüküyor. Olumsuz bir hava durumu olmazsa inşallah Adana'da 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamak istiyoruz. Şehir buna hazır. Şu anda konaklama ve yeme içme sektöründen diğer işletmelere kadar herkes heyecanla bekliyor. Bu festivalde sadece lezzetlerin tadımı olmayacak. Yarışmalar, atölyeler, konserler, hasat turları, şeflerin şovları ve yarışmaları olacak. Bu anlamda şehir olarak festivali dört gözle bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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