Adana'da devrilen atık yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 27.09.2026 - 11:51 Güncelleme:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, itfaiye personelince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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