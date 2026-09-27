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        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:55 Güncelleme:
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda eleme maçları sona erdi.

        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvada 34 farklı ülkeden 40 sporcu mücadele ediyor.

        Dün birinci tur elemelerini geçen sporcular, bugün eleme finalinde ana tabloya kalabilmek için korta çıktı. Karşılaşmaların ardından Elena Ruxandra Bertea (Romanya), Fiona Crawley (ABD), Erika Andreeva (Rusya) ve Anastasia Tikhonova (Rusya) ana tabloya yükseldi.

        Ana tabloda Türk tenisçiler Berfu Cengiz, Melisa Ercan, Çağla Büyükakçay ve Ayla Aksu da yer alacak.

        28 Eylül'de başlayacak 32'li ana tablo maçlarının kura çekimi de yapıldı. İlk turda Melisa Ercan, Sırp rakibi Lola Radivojevic ile; Berfu Cengiz, Sırp rakibi Teodora Kostovic ile; Çağla Büyükakçay, Fransız Carole Monnet ile; Ayla Aksu ise Rus rakibi Elena Pridankina ile karşılaşacak.

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        Organizasyon, 4 Ekim'de oynanacak tekler finaliyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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