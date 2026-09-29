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        Adana'da Sıfır Atık Çalıştayı yapıldı

        Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında "Adana Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Adana'da Sıfır Atık Çalıştayı yapıldı

        Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında "Adana Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, katılımcıları, yarınlara nefes olacak son derece anlamlı bir vesileyle Adana'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Doğanın geçmişten kalan bir miras değil, geleceğe eksiksiz ve sağlıklı teslim etmeleri gereken kutsal bir emanet olduğuna dikkat çeken Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

        "İsrafı önlemek, atık miktarını azaltmak, kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bizler her alanda tasarrufu ilke edinirken, geri dönüşümü hayatımızın merkezine koymak, doğa ile uyumlu bir yaşam kültürünü benimsemek sürdürülebilir geleceğimizin en temel taşıdır. Çukurova'mızın bu bereketli topraklarında çevre bilincini bir eyleme dönüştürmek bir mecburiyettir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın muhterem eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir markaya dönüşen sıfır atık hareketi, bugün kentimizde alacağınız kararlarla geleceğe daha hızlı bir şekilde yürüyecektir."

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        - "Su ciddi bir problem"

        Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da her geçen gün daha fazla sanayileşen dünyanın bu şekilde daha fazla tüketildiğini belirtti.

        Bu tüketim sonucunda artan atık, çevre kirliliği ve enerji israfına çare bulunması gerektiğini vurgulayan Akıllı, şöyle devam etti:

        "Bu küresel problemi biz ülke bazında, bölgesel bazda ve Adana bazında değerlendireceğiz. Adana son derece önemli hem tarımın merkezlerinden bir tanesi, sanayi olarak çok gelişmiş bir ilde yaşıyoruz. Mikro atıklar son derece önemli problem çünkü hala damla sulamada problemlerimiz var. Vahşi sulama yapıyoruz. Su ciddi bir problem. Dünya gerçekten değişiyor. Özellikle tekstil sektöründe artık üretilen ürünlerde belirli oranlarda atıkların yer alması gerekiyor. Bunlara bizim sanayimizin adapte olması gerekiyor. Adapte olamazsa ihracatta ciddi sıkıntılar yaşanacak. Bütün bunlara çözümler bulunması gerekiyor."

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        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haşim Kelebek de sıfır atık hareketinin kendilerine doğal kaynakları korumanın, israfı önlemenin ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın sadece bir çevre politikası değil aynı zamanda bir yaşam sorumluluğu ve biçimi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

        Çalıştayın bu anlayışa önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Kelebek, "Bu çalıştay, ülkemizin sürdürülebilirlik ve atık hedeflerinde Adana'dan güçlü, somut ve kalıcı katkılar sunacağından yürekten inanmaktayım." dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe de çalıştayın Adana'nın mevcut durumunu değerlendirmek, sahadaki sorunları ortaya koymak, kaynak ve uygulanabilir çözüm önerilerini ortak akılla geliştirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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        Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi.

        Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden oluşan katılımcılar, 15 temada kaynakların etkin kullanımı, israfın oluşmadan önlenmesi, oluşan atığın doğru yöntemlerle yönetilmesi ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesini değerlendirilecek.

        Bugün sona erecek çalıştayda elde edilecek Adana Sıfır Atık Hedef Belgesi, daha sonra düzenlenecek Adana Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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