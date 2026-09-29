Adana'da üreticilere gıda güvenliği eğitimi verildi

Müdürlük personeli, katılımcılara gıda güvenliği ve hijyeni, kişisel hijyen, sağlıklı üretim ve kurutma-saklama koşulları hakkında bilgi verdi.

Kuru hurmaların kalitesinin artırılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınmasının amaçlandığı eğitime, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

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