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        Adana'da üreticilere gıda güvenliği eğitimi verildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Trabzon hurması kurutma işi yapanlara yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Adana'da üreticilere gıda güvenliği eğitimi verildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Trabzon hurması kurutma işi yapanlara yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen program, Kozan Ticaret Borsası Salonu'nda yapıldı.

        Kuru hurmaların kalitesinin artırılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınmasının amaçlandığı eğitime, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

        Müdürlük personeli, katılımcılara gıda güvenliği ve hijyeni, kişisel hijyen, sağlıklı üretim ve kurutma-saklama koşulları hakkında bilgi verdi.

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