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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinema ve Toplumsal Hafıza" söyleşisi yapıldı

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinema ve Toplumsal Hafıza" söyleşisi yapıldı

        Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Sinema ve Toplumsal Hafıza" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 23:40 Güncelleme:
        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinema ve Toplumsal Hafıza" söyleşisi yapıldı

        Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Sinema ve Toplumsal Hafıza" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Festival etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, eski AK Parti Mardin Milletvekili ve yazar Orhan Miroğlu'nun yazıp yönettiği "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeseli sinemaseverlerle buluştu.

        Gösterimin ardından, sinema eleştirmeni ve yazar Mehmet Açar'ın moderatörlüğünü yaptığı, Miroğlu, yönetmen ve senarist Mehmet Eryılmaz ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Demir Güven'in konuşmacı olarak yer aldığı "Sinema ve Toplumsal Hafıza" söyleşisi gerçekleştirildi.

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        Miroğlu, söyleşide, belgeselle ilgili bilgi vererek, yönetmen ve senarist Eryılmaz'ın belgesele güç ve ruh kattığını belirtti.

        Belgeselde yaklaşık 25 saatlik bir arşiv kullandığını vurgulayan Miroğlu, "Bu benim ilk deneyimimdi ama bu benim kendi hikayemdi. Şöyle bir inançla başlamıştım hikayeye, 'Bu senin hikayendir, bunu senden daha iyi kimse anlatamaz.' Bu hikayeyi başkaları, şehrin içinden gelenler değil de dışından gelenler belki çok daha farklı anlatabilirler ama hikayeyi yaşayanların da böyle bir inancı var." diye konuştu.

        Miroğlu, hikayenin kendileri için önemini anlatarak, şöyle devam etti:

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        "Mehmet Eryılmaz olmasaydı bu film 4 saatlik bir versiyondan zor kurtulurdu. Sonra 3 saate düşürdük. Hikayenizin çok kıymetli olduğunu düşünürsünüz. '4 saat değil, 10 saat seyretsinler canım.' diyorsunuz. Yani bu hafıza keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi bir hissiyatla hareket ediyorsunuz ama bu hissiyatın sinemada çok fazla karşılığı yok. Bunu da filmi üretirken gördük. Mehmet hoca öncülük yaparak bunun böyle olmadığını bana net bir şekilde gösterdi."

        Yönetmen ve senarist Eryılmaz da sinemanın toplumsal hafızayı oluşturmadaki gücünün altını çizdi.

        Belgesele katkı sunduğu için mutlu olduğunu anlatan Eryılmaz, "Değil 50 yıl, değil 100 yıl sonra, bu film Türkiye'nin 1980'li yıllarını insanlara yeniden hatırlatacak." dedi.

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        Prof. Dr. Güven de belgesellerin hafızayı taşıyan araçlar olduğunu dile getirdi.

        - "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeseli

        Matiate Production imzası taşıyan "Posta Kutusu 213 Diyarbakır" belgeseli, 12 Eylül Darbesi'nin ardından Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan insan hakları ihlallerini tanıkların gözünden ve tarihi belgelerin ışığında yeniden ele alıyor.

        Cezaevinde hayatını kaybedenlerin hatırasına adanan yapım, demir parmaklıklar ardında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddeti, dönemin arşiv görüntüleri ve canlandırmalar eşliğinde anlatıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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