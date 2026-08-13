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        Adana'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Adana'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarının kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Adana'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Adana'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okullarının kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği ve ilahilerin seslendirildiği programda işaret diliyle anlatımlar yapıldı.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, programda, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin inşa edeceğini söyledi.

        Gençlerin geçmişlerinden örnek alarak geleceğe yön vermeleri gerektiğini belirten Yavuz, "Sizlerden beklentimiz sadece başarılı bireyler olmanız değil, başarısını karakteriyle harmanlayan, değerleri ve hedefleri olan gençler olmanız. Bu nedenle merak edin, çok okuyun. Uğradığınız bir başarısızlık sizi yolunuzdan alıkoymasın." diye konuştu.

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        AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da duyarlı gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Gençlerin önemli olduğunu ifade eden Doğru, "İnanan ve inancını yaşayan, aynı zamanda Filistin'in özgürlüğünü düşünen gençlerin burada yetişiyor olması, bize gurur ve bütün emeklerin karşılığı olarak yeter." dedi.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba da gençlerin medeniyetine, topraklarına ve kültürüne bağlı olması gerektiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduklarını vurgulayan Seba, "Biz istiyoruz ki bu toprakların gençliği bir ayağıyla medeniyetimize, bu topraklara, kültürümüze sıkı sıkıya bağlı, diğer ayağıyla da çağın bütün gereksinimlerini okuyabilen, anlayabilen bir gençlik var olsun." ifadesini kullandı.

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        TÜGVA Adana İl Başkanı Muhammet Cihat Ünsal, iyi yetişmiş gençlerin geleceğe ışık tutacağını kaydetti.

        Program, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın dua etmesiyle sona erdi.

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