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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibey ve Sarıyakup mahalleleri ile Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 bin 474 uyuşturucu etkili hap, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçiren ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, narkotik ekiplerinin arama yaptıkları ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu etkili hap, bir evin bahçesinde de toprağa ekili Hint kenevirleri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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