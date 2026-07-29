Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin damındaki brikete gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin damındaki brikete gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.K'nin 6 Mayıs 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin damında brikete gizlediği 14,11 gram sentetik uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hapı otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Sanığın ikametinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        H.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        "Aşk ortağım"
        "Aşk ortağım"
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

        Benzer Haberler

        Adana'da cip ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
        Adana'da cip ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
        Mersin'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mersin'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
        AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi Sıcaktan bunalan vatandaş: "Yaş...
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi Sıcaktan bunalan vatandaş: "Yaş...
        Tayin için çıktıkları yolculukta ağır yaralanan baba 8 günlük yaşam mücadel...
        Tayin için çıktıkları yolculukta ağır yaralanan baba 8 günlük yaşam mücadel...
        Kazada ölen anne ve oğlunun ardından tedavi gören baba da hayatını kaybetti
        Kazada ölen anne ve oğlunun ardından tedavi gören baba da hayatını kaybetti