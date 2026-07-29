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        AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:36 Güncelleme:
        AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

        Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve partililer katıldı.

        Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve teşkilat disiplini olduğunu söyledi.

        Gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamet doğrultusunda teşkilatımızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek, Adana'nın her sokağına, mahallesine ve hanesine ulaşacağız. Çukurova teşkilatımızın tüm kademeleriyle durmadan, yorulmadan çalışarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunacağız."

        Özkan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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