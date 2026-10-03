Adana'da uyuşturucu üretimi için evinde iklimlendirme sistemi kuran şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.

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