Adana'da uyuşturucu üretimi için evinde iklimlendirme sistemi kuran şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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