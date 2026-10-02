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        Adana'da yatalak annesini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Adana'da yatalak annesini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.G. (62) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre sanığın, yatalak ve kendisini savunamayacak durumda olan annesi N.G'yi, evde yaşanan tartışma sonrasında yastıkla boğarak öldürdüğünü belirtti.

        Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığını ve cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade eden savcı, Ş.G'nin "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

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        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ş.G, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu durum sebebiyle tedavi gördüğünü öne sürdü.

        Olay günü annesiyle tartıştığını iddia eden Ş.G, "Annem, rahmetli ağabeyimin çocuklarına bakmadığımı iddia ederek bana ağır hakaretlerde bulundu. Halbuki uzun yıllardan bu yana yeğenlerime ben bakıyordum. Bunalım halindeydim. Sonrasında bu olay gerçekleşti. Ben de intihara kalkıştım. Komşulara seslendim. Onlar da sağlık ekiplerine ve polise durumu ihbar etti. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi.

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        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de yatalak olan 80 yaşındaki N.G. evinde ölü, oğlu Ş.G. bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. Ş.G, Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından 17 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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