Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 yıl ile 27 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.