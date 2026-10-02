Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 yıl ile 27 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 42 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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