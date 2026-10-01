Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın söndürüldü

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.

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