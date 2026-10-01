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        Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin müdahalesiyle hal kompleksindeki 22 depoda hasara yol açan yangın söndürüldü.

        Yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.

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