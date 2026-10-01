Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

        Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri", yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 22:36 Güncelleme:
        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" törenle verildi

        Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri", yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin'e verildi.

        33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı.

        Sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar'ın üstlendiği gecede, Bülent Apaydın'ın şefliğinde sahne alan Monart Orkestrası konser verdi.

        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende yaptığı konuşmada, sinema dünyası için önemli bir gecede bir araya geldiklerini söyledi.

        Değerli isimlere ödül vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Geçer, "Adana, hikayesi olan bir şehir. Sokaklarında gezdiğimizde de insanlarıyla sohbet ettiğimizde de sinema ruhunu hissedersiniz. Altın Koza da tam olarak bu ruhun sonucunda ortaya çıkmış köklü bir festivaldir." dedi.

        REKLAM

        Konuşmanın ardından ödüle layık görülen oyuncu Vahide Perçin, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in elinden aldı.

        Yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'e de ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vladimir Putin'den uyarı
        Vladimir Putin'den uyarı
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Adana'da hal kompleksinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Adana'da hal kompleksinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle buluştu
        Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle buluştu
        İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuş...
        İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuş...