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        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı

        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı

        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 607 personel ve eğitimli köpeklerle eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada durdurulan araçlar kontrol edildi, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Uygulamada ruhsatsız 11 tabanca ve 3 av tüfeği, 5 şarjör, 155 mermi, 18 fişek, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 66 şüpheli gözaltına alındı.

        Çalıntı olduğu belirlenen 1 aracın ele geçirildiği, eksikleri tespit edilen 1 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 45 sürücüye farklı ihlallerden 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulandı.

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        Uygulamada dronla vatandaşlara bilgilendirici anonslar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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