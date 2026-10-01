Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ve çiftler son 16 turu maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 01:07 Güncelleme:
        WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası devam ediyor

        Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo tekler ve çiftler son 16 turu maçları tamamlandı.

        Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler son 16 turunda milli sporcu Çağla Büyükakçay, İtalyan Lucrezia Stefanini'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

        Turnuvada İtalyan Stefanini ile Rus Erika Andreeva, Fransız Lois Boisson, Hırvat Antonia Ruzic, Rus Elena Pridankina, Fransız Anna Blinkova, Sırp Teodora Kostovic ve Fransız Leolia Jeanjean maçları kazanarak çeyrek finale yükseldiler.

        Çiftler son 16 turunda da rakiplerini yenen Polonyalı Weronika Falkowska ve ABD'li Alana Smith, Fransız Carole Monnet ve Arjantinli Julia Riera ile İtalyan Angelica Moratelli ve Çekyalı Vendula Valdmannova çifti bir üst tura yükseldi.

        REKLAM

        Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında aranan 66 zanlı yakalandı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle buluştu
        Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle buluştu
        İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuş...
        İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla, sağlığına Türkiye'de kavuş...
        Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci okulunda anıldı
        Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci okulunda anıldı
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigara bağımlılığından kurtulanlardan anlamlı çağrı