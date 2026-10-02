Adana'da apartmanın 3. katından düşen kişi öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 02.10.2026 - 02:27 Güncelleme:
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.
Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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