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        Adana'da apartmanın 3. katından düşen kişi öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 02:27 Güncelleme:
        Adana'da apartmanın 3. katından düşen kişi öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

        Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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