Adana'da yol kenarındaki çöplükte çıkan yangın söndürüldü
Adana'da yol kenarındaki çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
Adana'da yol kenarındaki çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, yol kenarında bulunan çöplükten alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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