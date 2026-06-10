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        Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen kadını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen kadını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

        Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 8 Haziran'da Nursel S'yi (27) bıçakla yaralayan Ramazan S'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Nursel S'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da Nursel S, sokakta yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Ramazan S. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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